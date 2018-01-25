Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Налоговики напомнили госслужащим Казахстана о необходимости сдачи декларации о доходах, передает Kazakhstan Today.

"Департамент государственных доходов по городу Алматы информирует, что 31 марта 2018 года истекает срок представления государственными служащими и их супругами декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00). Рекомендуем всем госслужащим представить декларацию своевременно", - отметили в ведомстве.

Налоговики пояснили, что декларация состоит из самой декларации (форма 230.00) и приложений к ней (формы с 230.01 по 230.02), предназначенных для детального отражения информации о доходах и имуществе.

Приложение 230.01 представляется лицами, являющимися кандидатами на государственную должность или на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в том числе лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о выборах, и их супругами.

Приложение 230.02 представляется лицами, занимающими государственную должность и их супругами, а также прочими категориями физических лиц, в том числе лицами, уволенными с государственной службы по отрицательным мотивам в течение трех лет после увольнения, и их супругами, а также лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом.

"В декларации отражаются доходы и имущество, находящиеся по состоянию на 31 декабря 2017 года на праве собственности как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. При этом обращаем внимание, что к имуществу, находящемуся на праве собственности, относятся транспортные средства и недвижимое имущество (жилые и нежилые здания и помещения, в том числе квартира, дом, гараж, дачное строение, а также земельные участки, за исключением земельных участков, занятых кондоминиумом и другие), а также ценные бумаги, доля участия в юридическом лице", - добавили в ДГД.

Декларации можно предоставить по выбору в электронном виде, в явочном порядке на бумажном носителе или по почте заказным письмом с уведомлением. За несвоевременное представление декларации предусмотрена административная ответственность.

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