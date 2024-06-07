Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Часто нарушающие скоростной режим водители inDrive и "Яндекс Go" могут быть отстранены от выполнения заказов. Данные меры предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, который был заключен между Минтранспорта Казахстана и inDrive, "Яндекс Go", - Часто нарушающие скоростной режим водители inDrive и "Яндекс Go" могут быть отстранены от выполнения заказов. Данные меры предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, который был заключен между Минтранспорта Казахстана и inDrive, "Яндекс Go", сообщили в пресс-службе министерства.





На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов. Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности", - отметили в ведомстве.





В целом меморандум предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта.





В рамках реализации стратегического документа планируется проведение тренингов для водителей-партнеров платформ в онлайн и офлайн форматах на тему соблюдения ПДД, правил общения с пассажирами и правил безопасности на междугородних трассах. К слову, главная цель разработки меморандума - это повышение безопасности пользователей на междугородних трассах республиканского и местного значения, а также на внутригородских дорогах.





Также, по словам представителей компаний, до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.





Напомним, в начале года министр транспорта РК Марат Карабаев провел встречу с представителями операторов мобильных приложений заказа такси. В ходе совещания были обсуждены вопросы необходимости обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере автомобильного транспорта и введения внутренних корпоративных требований по безопасности пассажирских перевозок. По итогам совещания представителям операторов мобильных приложений заказа такси было рекомендовано внести предложения по решению проблемных вопросов отрасли автомобильных пассажирских перевозок, которые в итоге нашли отражение в меморандуме. Также представителям агрегатора такси было рекомендовано усилить требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей.