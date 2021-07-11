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Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии - Токаев

10.07.2021 8398
Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии - Токаев
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева сегодня проходит расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии.
 

Главная цель - ускорение темпа экономики и повышение благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика страны за полгода выросла на 2,2%. Это радует. В прошлом году валовый внутренний продукт снизился на 2,6% из-за пандемии. Мы должны восстановить его как можно скорее", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности. 
 

Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии", - добавил глава государства.

 

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