Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева сегодня проходит расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии.

Главная цель - ускорение темпа экономики и повышение благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика страны за полгода выросла на 2,2%. Это радует. В прошлом году валовый внутренний продукт снизился на 2,6% из-за пандемии. Мы должны восстановить его как можно скорее", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности.

Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии", - добавил глава государства.

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