Нацбанк РК предупредил о новых мошеннических схемах с использованием поддельных кредитных счетов

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка Нацбанка.





Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального банка, в которых уведомляют граждан о наличии "кредитного счета" или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности. Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати "уполномоченных лиц" Национального банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан", - проинформировали в Нацбанке.





Кроме того, сообщается, что злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Национального банка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.





В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.





Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.





Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.





Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в Нацбанке.