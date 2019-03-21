Нацбанк советует не проводить спекуляции с валютой

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана порекомендовал соотечественникам не проводить спекулятивные валютные операции, чтобы избежать потерь, передает Kazakhstan Today.

Текущий курс тенге стабилен и складывается на Казахстанской фондовой бирже KASE без участия Национального банка Казахстана. Возможная волатильность на валютном рынке не обусловлена действием фундаментальных факторов и может иметь лишь краткосрочный характер. В этих условиях Национальный банк рекомендует не осуществлять спекулятивных валютных операций во избежание возможных потерь, как на разнице котировок по покупке и продаже валюты, так и в результате коррекции валютного курса тенге", - говорится в сообщении финрегулятора.

В Нацбанке пояснили, что формирование курса тенге продолжится под воздействием фундаментальных внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся в диапазоне $65-70 за баррель, российский рубль демонстрирует тенденцию укрепления, темпы экономического роста остаются устойчивыми, состояние платежного баланса стабильное.

Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию на рынке наличной иностранной валюты. При появлении случаев завышения курса обмена валют в обменных пунктах филиалы Национального банка Казахстана готовы их рассмотреть и принять необходимые оперативные действия по стабилизации рынка", - отметили в главном банке страны, заверив, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для снижения курса тенге.

Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг рынка и при необходимости примет меры по обеспечению устойчивости курса национальной валюты. Нацбанк и банки второго уровня обладают достаточным запасом как наличной, так и безналичной иностранной валюты для удовлетворения спроса со стороны населения и бизнеса. Финрегулятор готов своевременно подкреплять банковскую систему необходимым количеством иностранной и национальной валюты.

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