Нацбюро по противодействию коррупции и Верховный суд РК обсудили вопросы уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям

"Данное мероприятие направлено на реализацию общей цели - обеспечение верховенства закона. И судейский корпус, и Национальное бюро заинтересованы в безусловном и неукоснительном соблюдении конституционных прав и законных интересов граждан, исключения фактов неправомерного вовлечения их в орбиту уголовного процесса", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.
В ходе дискуссии обсуждены проблемные вопросы правоприменительной практики. Рекомендации, выработанные по итогам круглого стола, будут способствовать более эффективной защите прав граждан и интересов государства.
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