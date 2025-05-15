Национальная платформа искусственного интеллекта появится в Казахстане
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект закона об искусственном интеллекте, передает корреспондент агентства.
Законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в процессе использования технологии искусственного интеллекта. Речь о правах и свободах пользователей, их персональных данных. Кроме того, очень важно гарантировать прозрачность и безопасность всех процессов при использовании новой технологии", - выступила с докладом депутат мажилиса Екатерина Смышляева.
По ее словам, закон создает понятные и прозрачные "правила игры" для разработчиков и инвесторов в этой сфере. Это обеспечит правовую определенность, повысит доверие к технологиям искусственного интеллекта и будет способствовать привлечению инвестиций.
Важной частью законопроекта является Национальная платформа искусственного интеллекта - единая инфраструктура для разработки и использования продуктов с искусственным интеллектом. Кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей искусственного интеллекта", - подчеркнула депутат.
Исследования и разработки, создание образовательных программ и международное сотрудничество будет финансироваться государством.
Владельцы систем ИИ смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. Пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем искусственного интеллекта и возможность оспаривания автоматизированных решений", - отметила Екатерина Смышляева.
В законопроекте системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска - от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, что позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству. Также законопроект делит системы с ИИ на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Республики Казахстан.
Кроме того, проектом запрещаются некоторые практики использования искусственного интеллекта, например:
- использование искусственного интеллекта, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
- использование ИИ, который намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение);
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами;
- использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
- использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешенных законом;
- создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.
Вместе с тем проект закона предусматривает возмещение вреда, причиненного системами ИИ. В случае причинения ущерба пользователям системы ИИ ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, предлагается как добровольная мера.