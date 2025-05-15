Национальная платформа искусственного интеллекта появится в Казахстане

Премьер-министр поручил приступить к строительству трассы в течение месяца

Фото: primeminister.kz

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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, - Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает пресс-служба главы правительства.





В регионе премьер ознакомился с проектом по строительству автодороги Центр - Запад.





Новая автомагистраль соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз. Проект предполагает строительство современной трассы, соответствующей международным стандартам. Планируется обустройство трех транспортных развязок, 20 мостов, одного путепровода через железную дорогу, подъездных дорог к населенным пунктам. В результате маршрут от Астаны до западных областей будет сокращен на 560 км, что позволит проходить его на 5 часов быстрее", - говорится в информации.





По данным Минтранспорта, техническая категория трассы будет повышена с III до II уровня.





Новый маршрут охватит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек. Пропускная способность достигнет 3 тыс. авто в сутки. В целом реализация проекта позволит превратить город в ключевой логистический узел между севером и югом страны, а также между Центральной Азией и Россией. Это обеспечит надежную транспортную связь и станет стимулом для развития бизнеса и экономики региона", - уточнили в Минтрансе.





Премьер-министр поручил приступить к строительству автодороги в течение месяца.





Он также проверил, как продвигается восстановление аэропорта в Аркалыке и поручил завершить его в текущем году.





primeminister.kz





Кроме того, премьер проверил подготовку региона к новому отопительному сезону. В частности, ознакомился с деятельностью Аркалыкской ТЭЦ и планами по модернизации теплосетей.





Станция обслуживает 375 зданий. ТЭЦ входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций. По данным акимата, за последние два года произведена замена более 17 км теплосетей, что позволило провести отопительный сезон 2024-2025 без аварийных отключений. В текущем году планируется ремонт еще 9,9 км тепловых трасс. По итогам реализации проекта модернизации ожидается снижение износа теплосетей в Аркалыке на 12%", - сообщили Бектенову.





primeminister.kz





Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.





Также Бектенову представили планы по развитию "зеленой" энергетики в регионе.





primeminister.kz





Внимание уделено инициативе по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Костанайской области. В 2025-2028 годы планируется установка 165 ветрогенераторов. Строительство ветроэлектростанции позволит сократить выбросы углерода на 3,3 млн тонн в год. Кроме того, в городе Аркалыке и Костанайском районе запланировано строительство трех ветровых электростанций мощностью 150 МВт. В целом, в ближайшие два года будут реализованы 6 новых проектов в сфере ВИЭ суммарной мощностью 1,2 ГВт. По итогам реализации инициатив производство электроэнергии в регионе увеличится в 10 раз. Дополнительная выработка электроэнергии позволит покрыть растущие потребности региона с учетом планов по развитию промышленности. К 2028 году общую производительность альтернативных источников энергии Костанайской области планируется довести до 1,3 ГВт", - говорится в сообщении.