Навести порядок в сфере защиты авторских прав призвал сенатор

Ежегодно 14 организаций в Казахстане собирают более 1,5 млрд тенге за использование авторских произведений, из них лишь 30% выплачивается авторам

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Андрей Лукин призвал навести порядок в сфере защиты авторских прав. С соответствующим депзапросом он - Сенатор Андрей Лукин призвал навести порядок в сфере защиты авторских прав. С соответствующим депзапросом он обратился к премьер-министру Алихану Смаилову.





Настоящим депзапросом поднимаются вопросы использования интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства: постановок, исполнений, фонограмм, передач, организаций эфирного и кабельного вещания и вознаграждений авторам", - уточнил сенатор.





Он напомнил о статье 43 закона об авторском праве и смежных правах, согласно которой авторы различных произведений и иные обладатели авторских и смежных прав создают организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе.





Он также упомянул статью 26, по которой автор или правообладатель имеет право на вознаграждение за любое использование произведения, размер и порядок оплаты в которого определяется в авторском договоре. По словам спикера, сейчас в Казахстане зарегистрированы 14 организаций, которые должны выплачивать такие вознаграждения. По закону они также собирают деньги за использование авторских произведений.





Ежегодно ими осуществляется сбор денежных средств в размере более 1,5 млрд тенге. Сумма же выплаченных вознаграждений авторам составляет менее 30%", - отметил Лукин.





За прошлый год, по его словам, было собрано полтора миллиарда тенге, а выплачено вознаграждений порядка 530 миллионов. 425 миллионов тенге в прошлом году собрало казахстанское авторское общество, из них 109 млн (порядка 26%) выплачено по назначению.





Данная проблема наглядно показывает отсутствие реальных инструментов контроля со стороны правообладателей на деятельность АКУП, а также недостаточный контроль финансовых средств, находящихся в их распоряжении, и отсутствие возможности управления правами тех правообладателей, которые на заключали договоров с данными организациями", - заявил сенатор.





Отсутствие четкого, нормативного правового закрепления привело к ситуации, в которой коллективное управление произведениями, в том числе крупнейших мировых правообладателей, осуществляется без заключения с ними каких-либо договоров, добавил спикер.





Международная практика показывает: в развитых странах принято разрешать деятельность только одному авторскому обществу на каждый вид творческой деятельности. Однако в отдельных странах, например в СНГ, ситуация отличается. В Армении одно такое общество, в Белоруссии - два, в России - четыре", - рассказал депутат.





В Казахстане, по его словам, 14 таких предприятий, при этом их количество постоянно растет, а аккредитация в уполномоченном госоргане является для них добровольной.





Для решения проблемы прошу рассмотреть вопрос взаимоотношений между правообладателями и АКУП, направленный на повышение прозрачности, эффективности и, главное, - справедливости в процессе управления правами", - резюмировал Лукин.