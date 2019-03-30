Назарбаев: Алматы - мой любимый и родной город (ВИДЕО)

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Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал архивное видео, где Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказывает о весеннем Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как известно, сейчас Елбасы находится в южной столице Казахстана и провел ряд встреч в резиденции в Алматы. Он не раз признавался, что Алматы остается одним из его любимых городов. Что же связывает Лидера нации и южную столицу? Коротко в нашем арxивном видео", - сообщил телерадиокомплекс президента Республики Казахстан в Facebook .

"Алматы - красивый город, зеленый. Мой любимый и родной город. Я без волнения до сих пор туда не выезжаю. Это красивейший город нашей страны", - сказал Елбасы.

Он рассказал, что его дом окружал сад.





"В то время приусадебный участок составлял, по-моему, полгектара. Эти полгектара полностью кормили семью. Когда весной в Алматы цветут яблони, все белым-бело, и я обязательно туда езжу. И каждый год у меня есть фотография среди яблоневого сада. Это неизгладимые впечатления в моей памяти", - сказал Нурсултан Назарбаев.













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