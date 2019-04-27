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Пекин. 26 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью главным официальным СМИ Китая, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита в Китайскую Народную Республику Первый Президент Казахстана дал интервью главным официальным СМИ Китая, таким как информационное агентство "Синьхуа", телеканал CCTV, газета "Жэньмин Жибао", Центральное радио Китая, информационное агентство China News Service, издание "Хуанцю шибао", - проинформировала пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

В частности, он ответил на вопросы касательно дальнейших перспектив реализации инициативы "Один пояс, один путь", а также рассказал о результатах сопряжения программ "Нурлы жол" и "Экономический пояс Шелкового пути".

Напомним, ранее Елбасы принял участие в церемонии открытия Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Выступая на мероприятии, он выразил благодарность председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за традиционно теплое гостеприимство и приглашение на форум.

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