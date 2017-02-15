Назарбаев дал ряд поручений акиму Актюбинской области

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Назарбаев дал ряд поручений акиму Актюбинской области15.02.2017
Государство  15:39

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым, информирует пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Сапарбаев проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии Актюбинской области по итогам 2016 года, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана подчеркнул, что Актюбинская область является перспективным промышленным регионом. Вместе с тем отмечается ежегодное снижение экономического вклада области в ВВП страны.

"Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


Глава государства акцентировал внимание на важности развития малого и среднего бизнеса, доведения его доли до 50% в экономике региона.

Президент Казахстана также обозначил приоритеты работы в социальной сфере области, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном состоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях.

Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономической ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения.

"По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное - мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тыс. новых рабочих мест", - сказал Б. Сапарбаев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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