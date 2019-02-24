Назарбаев дал ряд поручений акиму Восточно-Казахстанской области

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона.

Отметив важность повышения уровня благосостояния жителей области, Нурсултан Назарбаев указал на положительную динамику роста ряд экономических показателей в регионе.

Президент Казахстана отдельно акцентировал внимание на необходимости качественной реализации программы "Рухани жангыру" и развития туристического потенциала области.

В целом, объем валового регионального продукта увеличился на 104%. Темпы роста промышленности составили 118%, сельского хозяйства – 107%. Все показатели достигаются", - доложил аким Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, Даниял Ахметов проинформировал президента Казахстана о предпринимаемых в регионе мерах по повышению качества предоставляемых услуг населению в сфере здравоохранения.

В 2015 году нами был проведен анализ сферы здравоохранения на предмет обеспеченности оборудованием по 4 направлениям: онкология, кардиология, материнство и детство, травматология. Наряду с этим, нами была разработана трехуровневая система подготовки врачей, которая включает в себя обучение в государственном медицинском университете города Семей, проведение мастер-классов и обучение за рубежом. Мы намерены и дальше продолжать эту деятельность", - сказал аким Восточно-Казахстанской области.

Д. Ахметов также рассказал о проводимой работе в системе образования, водообеспечении, строительстве нового жилья и благоустройстве населенных пунктов.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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