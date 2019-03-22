Назарбаев и Токаев поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев вместе посетили этноаул, расположенный на площади перед монументом "Тауелсіздіктін 25 жылдыгы", сообщает пресс-служба Акорды.

На территории этноаула были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников и демонстрация национальных обрядов.

В ходе посещения Елбасы и президент Казахстана поздравили гостей и жителей столицы, а также всех казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, пожелав счастья и благополучия.

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