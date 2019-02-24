Назарбаев напомнил акиму Шымкента о требующих контроля вопросах

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с акимом города Шымкента Габидуллой Абдрахимовым, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, Габидулла Абдрахимов поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие решения о придании Шымкенту статуса города республиканского значения. Аким отметил, что по итогам 2018 года все макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику.

За прошедший период открыто более 17 тыс. новых рабочих мест. Средняя заработная плата выросла на 6,6% и составила 113 700 тенге, средний доход на душу населения вырос на 19% и достиг 60 427 тенге. Во исполнение Вашего поручения снижены тарифы для населения на тепло и водоснабжение - на 19% и 10%, газ и электричество - на 5,8% и 6,8% соответственно", - доложил аким города.

В свою очередь, президент Казахстана подчеркнул, что акимы регионов должны держать на постоянном контроле вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, регулирования тарифов на коммунальные услуги, качества дорог, обустройства дворов, освещения улиц, общественной безопасности, водообеспечения, электроснабжения, а также работы общественного транспорта и коммунальных служб.

Глава государства отметил, что данные вопросы находятся на особом контроле администрации президента Казахстана.

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