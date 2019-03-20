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Назарбаев назначил временно исполняющего обязанности начальника канцелярии президента РК

19.03.2019, 20:34 7885
Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о назначении временно исполняющего обязанности начальника канцелярии президента РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника канцелярии президента Республики Казахстан на Темирболата Бакытжана Берикбайулы - заведующего общим отделом администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.


 

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