Назарбаев назначил временно исполняющего обязанности начальника канцелярии президента РК

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о назначении временно исполняющего обязанности начальника канцелярии президента РК, передает Kazakhstan Today.





Распоряжением главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника канцелярии президента Республики Казахстан на Темирболата Бакытжана Берикбайулы - заведующего общим отделом администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.









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