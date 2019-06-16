Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев назначил заведующего секретариатом Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.
Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, председателя Совета безопасности Республики Казахстан, Елшибеков Чокан Жанатович назначен заведующим секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.
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