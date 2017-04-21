Назарбаев назвал основные вопросы повестки дня июньского саммита ШОС

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министрами иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Республики Казахстан К. Абдрахманов, Китайской Народной Республики - Ван И, Кыргызской Республики Э. Абдылдаев, Российской Федерации - С. Лавров, Республики Таджикистан - С. Аслов, Республики Узбекистан - А. Камилов, генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е. Сысоев, помощник президента Республики Казахстан по международным вопросам Н.Онжанов, передает Kazakhstan Today.

В приветственной речи глава государства отметил важность встречи министров иностранных дел стран-участниц ШОС накануне саммита организации в Астане.

"Председательствуя в ШОС, мы придаем большое значение предстоящему саммиту в июне этого года. Наше председательство в организации проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил ряд вопросов, которые стоят на повестке дня ШОС. Среди них: активизация работы по утверждению Концепции сотрудничества организации в области охраны окружающей среды, подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и принятие заявления по этому вопросу, а также антинаркотическая стратегия государств-членов организации.

"Экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС имеет очень большое значение. Следует отметить еще один немаловажный вопрос повестки дня предстоящего саммита - принятие решения о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС. Также предполагается принятие Астанинской декларации, где мы определим наши планы на будущее", - заключил глава государства.

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