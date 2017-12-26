Назарбаев о коррупции: "Не надо давать - тогда брать не будут"

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев в интервью республиканским СМИ прокомментировал вопросы борьбы с коррупцией, передает корреспондент агентства.

"Не только в нашей стране, но и во всем мире никто пока не объявил об окончательной победе (над коррупцией. - Прим. агентства). Везде это есть. Но то, что мы упорно боремся, - это замечают все, это так. Только за прошлый и этот год 1129 государственных служащих привлечено к ответственности. Среди них есть крупные скандальные дела, вы их хорошо знаете: бывший премьер-министр, потом министр обороны привлечен к уголовной ответственности, президент ЭКСПО. Он запланировал расходы на строительство ЭКСПО 800 млрд тенге, пришел Есимов - ровно наполовину скостил, за 400 млрд построили. Аким Павлодарской области, аким Атырауской, Карагандинской областей, заместители министров, чиновники. Те, кто занимался "Фармацией", тоже привлекаются к ответственности", - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он отметил, что все это затрагивает кадровые вопросы. "Министров сажаем в тюрьмы. Что хорошего? Ничего хорошего. А сколько надо потратить времени, чтобы вырастить людей до такого уровня! Там, тут ставить их, следить за ними, помогать им, поддерживать. И раз - получается так", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он заверил, что борьба с коррупцией продолжится. "Мы ни на йоту останавливать не будем. Наоборот, будем еще с большей силой бороться. Но я хочу сказать: если взятки берет, то кто-то дает же! А это кто? Наши граждане. Поэтому это всенародное дело, и нам в СМИ надо говорить: не надо давать, тогда и брать не будут", - заключил Назарбаев.

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