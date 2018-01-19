Назарбаев обсудил с Гутерришем актуальные вопросы председательства Казахстана в СБ ООН

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Назарбаев обсудил с Гутерришем актуальные вопросы председательства Казахстана в СБ ООН19.01.2018
Государство  09:32

Нью-Йорк. 19 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана в Нью-Йорке провел встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, передает Kazakhstan Today.

Перед началом беседы c главой ООН Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей этой всемирной организации. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Казахстана в Совете безопасности ООН, сообщила пресс-служба Акорды.

Во время беседы с президентом Польши глава государства поздравил его с началом непостоянного членства в Совете безопасности ООН.

"Сегодняшняя встреча - это хорошая возможность для нас обсудить наши отношения. Поздравляю с началом деятельности Польши в Совбезе ООН в 2018-2019 годах", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев отметил схожесть позиций Казахстана и Польши в работе СБ ООН.

"Я рад, что наши мысли и направления работы в Совбезе ООН совпадают. Я хорошо помню свой визит в Варшаву и Ваш визит в Астану в прошлом году. Такие встречи сближают нас и наши страны", - сказал глава государства.

В свою очередь Дуда выразил признательность за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили в пресс-службе.

Позже президент Казахстана провел пресс-конференцию по итогам официального визита в Соединенные Штаты Америки, на которой ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных СМИ.

В частности, он рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений, а также достигнутых договоренностях в сфере обеспечения международной и региональной безопасности.

Кроме того, глава государства ответил на вопросы касательно председательства Казахстана в Совете безопасности ООН и миссии нашей страны в деле нераспространения ядерного оружия в мире.
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