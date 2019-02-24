Назарбаев обсудил с королем Саудовской Аравии проекты по переработке нефти и газа в РК

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом совместные проекты, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы главы двух государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, была отмечена важность реализации совместных проектов в атомной и альтернативной энергетике, а также в сфере переработки нефти и газа в Казахстане, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов, отметив важную роль стран-экспортеров нефти.

По информации пресс-службы, лидеры двух стран также договорились поддерживать практику взаимных визитов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства