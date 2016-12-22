Назарбаев обсудил с председателем ЕЭК повестку заседания Высшего евразийского экономического совета

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего евразийского экономического совета, передает Kazakhstan Today.
В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании. Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики, уточнили в пресс-службе.
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