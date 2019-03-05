Назарбаев обсудил с премьером Словакии экономическое сотрудничество двух стран

Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини, обсудив с ним актуальные вопросы отношений и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает Kazakhstan Today.





Глава государства отметил, что визит премьер-министра Словацкой Республики послужит импульсом для дальнейшего укрепления межгосударственных связей и углубления взаимодействия в различных секторах экономики, сообщила пресс-служба Акорды.





"Между нашими странами сложились добрые отношения. В ходе своего визита вы уже встретились с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. В Казахстан с вами также приехала бизнес-делегация. Полагаю, что ваш визит даст новый толчок развитию взаимных связей", - сказал Нурсултан Назарбаев.





В свою очередь Петер Пеллегрини подчеркнул важную роль Казахстана в установлении межгосударственного диалога в мире.





"Казахстан имеет большой авторитет в сфере международных отношений. Мы высоко оцениваем стабилизирующую роль Казахстана в решении многих международных вопросов", - сказал премьер-министр Словакии.





По информации пресс-службы, Пеллегрини также акцентировал внимание на важности наращивания торгово-экономических отношений между двумя государствами и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в агропромышленном, индустриальном секторе, транспортно-логистической отрасли, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь".





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