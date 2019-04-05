Назарбаев обсудил с Туймебаевым подготовку к 25-летию АНК

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял заведующего секретариатом, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает Kazakhstan Today.

На встрече первому президенту РК было доложено о ходе подготовки XVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Елбасы.

Назарбаев отметил важность обеспечения тщательной организации предстоящего мероприятия, а также подчеркнул необходимость своевременной подготовки к празднованию 25-летия АНК в следующем году.

В следующем году мы планируем отпраздновать 25-летие АНК. Юбилей Ассамблеи необходимо провести на хорошем уровне как в центре, так и во всех регионах. Согласие, стабильность, дружба народа, уважение между различными этническими группами, религиозными конфессиями являются основой нашего государства, фундаментом всего развития. И это должно стать основой запланированных мероприятий", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение встречи первый президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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