Система Orphus

Назарбаев обсудил с Туймебаевым подготовку к 25-летию АНК

04.04.2019, 17:33 6319
Назарбаев обсудил с Туймебаевым подготовку к 25-летию АНК
Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял заведующего секретариатом, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает Kazakhstan Today.
 
На встрече первому президенту РК было доложено о ходе подготовки XVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Назарбаев отметил важность обеспечения тщательной организации предстоящего мероприятия, а также подчеркнул необходимость своевременной подготовки к празднованию 25-летия АНК в следующем году.
 

В следующем году мы планируем отпраздновать 25-летие АНК. Юбилей Ассамблеи необходимо провести на хорошем уровне как в центре, так и во всех регионах. Согласие, стабильность, дружба народа, уважение между различными этническими группами, религиозными конфессиями являются основой нашего государства, фундаментом всего развития. И это должно стать основой запланированных мероприятий", - сказал Нурсултан Назарбаев.

 
В завершение встречи первый президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая