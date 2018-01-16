Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект Договора ООН о запрещении ядерного оружия, передает Kazakhstan Today.

Проект договора одобрен в соответствии со статьей 8 закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах Республики Казахстан", говорится в тексте указа от 9 января 2018 года, опубликованном в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Согласно документу, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров уполномочен подписать от имени РК Договор о запрещении ядерного оружия. При этом ему разрешено вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Указ введен в действие со дня его подписания.

Как отмечается в Договоре о запрещении ядерного оружия, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства;

не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;

не применять ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства и не угрожать их применением;

не допускать любое размещение, установку или развертывание любого ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Кроме того, каждое государство-участник не позднее чем через 30 дней после вступления настоящего Договора в силу для этого государства представляет генеральному секретарю ООН. В нем, в частности, государство объявляет, имело ли оно в собственности, во владении или под контролем ядерное оружие или ядерные взрывные устройства и ликвидировало ли оно свою программу ядерного оружия, включая ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием.

Объявляет, имеет ли оно в собственности, во владении или под контролем любое ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства;

Также, в соответствии с документом, государства-участники регулярно собираются для рассмотрения и, где это необходимо, решения любых вопросов, связанных с применением или осуществлением настоящего Договора, согласно его соответствующим положениям, и дальнейших мер по ядерному разоружению. Первое совещание созывается генеральным секретарем ООН в течение одного года после вступления Договора в силу.

Просмотров: 4145