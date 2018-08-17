Назарбаев осмотрел поля зерновых и масличных культур в Акмолинской области

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Во время посещения сельскохозяйственного комплекса ТОО "Журавлевка-1" в Буландынском районе Акмолинской области президент Казахстана напомнил о необходимости своевременной уборки урожая и обратил внимание на важность применения научных достижений в АПК, передает Kazakhstan Today.

По прибытии в Акмолинскую область глава государства осмотрел поля зерновых и масличных культур, а также ознакомился с ходом подготовки к проведению уборочной кампании, сообщила пресс-служба Акорды.

"Необходимо обеспечить своевременную уборку урожая. Погода нам благоприятствует. Нельзя допустить затягивания работ, поскольку это приводит к значительным издержкам", - сказал президент Казахстана.

В ходе посещения региона Нурсултан Назарбаев был проинформирован об основных итогах социально-экономического развития и перспективах сельскохозяйственной отрасли Акмолинской области.

Глава государства подчеркнул важность применения в АПК передовых научных достижений и цифровизации.

"В Шортандинском районе на экспериментальной основе внедряется электронная карта полей, ведется спутниковый мониторинг состояния посевов, осуществляются точечный высев семян и дифференцированное внесение удобрений. Это позволяет увеличить производительность труда в два раза, а урожайность - более чем на 5 центнеров с гектара при снижении затрат на 20%", - отметил президент Казахстана.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев осмотрел выставку, на которой были представлены образцы сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства.

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