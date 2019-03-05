Назарбаев побеседовал с молодыми спортсменами в Актобе

Актобе. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил спортивные объекты и детский реабилитационный центр в Актобе, передает Kazakhstan Today.





В частности, глава государства ознакомился с работой спортивного комплекса, построенного в рамках государственно-частного партнерства. Нурсултан Назарбаев отметил, что открытие объектов спортивной инфраструктуры в регионах будет способствовать популяризации здорового образа жизни и позволит поднять уровень развития тенниса в стране, сообщила пресс-служба Акорды.





В ходе посещения теннисного центра ACE Tennis Center Нурсултан Назарбаев побеседовал с молодыми спортсменами, сделал памятную надпись на теннисном мяче, а также осмотрел гостиничный комплекс и другие помещения Центра.





Глава государства также осмотрел новую городскую ледовую арену, построенную с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов, а в их лице всех актюбинцев с открытием Ледового дворца и сделал памятную надпись на символической шайбе.





Спортивный комплекс общей площадью 8500 квадратных метров позволяет круглогодично проводить профессиональные соревнования по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также массовые катания на коньках. Арена вмещает более 2500 зрителей.





Кроме того, глава государства посетил детский реабилитационный центр "Аяла", где ознакомился с программами социально-психологической и медицинской реабилитации детей с церебральным параличом, аутизмом, нейроортопедической патологией, включающими современные специализированные технологии и стандарты.





Нурсултана Назарбаева проинформировали об итогах реализации областного проекта "Бақытты бала", в рамках которого открыты и действуют специальный коррекционный детский сад для детей с особыми потребностями, психолого-медико-педагогическая консультация, детский оздоровительный лагерь "Күншуақ", кабинеты психолого-педагогической коррекции в районах, ресурсные кабинеты по развитию инклюзивного образования в средних школах Актобе.





Центр построен ТОО "Актюбинская медная компания" в рамках социальной ответственности бизнеса и оснащен современным оборудованием из Швейцарии, Чехии, Польши и России.





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