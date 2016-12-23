Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Документ направлен на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму, передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

Как ранее сообщила пресс-служба сената, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ужесточения ответственности за террористические и экстремистские преступления, введения альтернативной подследственности по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса.

Отдельные нормы документа направлены на усиление административной ответственности в сфере оборота оружия и миграции населения, путем введения новых составов и субъектов административного правонарушения.

Также вносятся дополнения в закон "О гражданстве Республики Казахстан" в части введения нового основания утраты гражданства РК вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремисткой и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства. Предусмотрено, что данный факт является основанием для отказа в приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.

В целях усиления мер по борьбе с проявлением экстремизма и терроризма вносятся поправки в ряд законодательных актов в сфере государственного контроля за оборотом оружия, миграции населения, религиозной деятельности, связи, охранной деятельности и других.

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