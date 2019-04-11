Назарбаев подписал постановление о созыве внеочередного съезда партии "Nur Otan"

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня, в соответствии с уставом общественного объединения, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев подписал постановление "О созыве внеочередного XIX съезда партии "Nur Otan", сообщила пресс-служба партии, передает Kazakhstan Today.

Съезд, согласно тексту документа, состоится 23 апреля 2019 года в городе Нур-Султане.

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