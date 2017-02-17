Назарбаев подписал указ о назначении Тасмагамбетова послом Казахстана в России

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Имангали Тасмагамбетова послом Казахстана в России, сообщила пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что 3 февраля по итогам расширенного заседания правительства глава государства объявил о своем решении назначить Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Также указом главы государства Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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