Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка на латиницу

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", передает Kazakhstan Today.

"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.

Согласно указу, правительству РК поручено образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, а также принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.

Указ вступает в действие со дня опубликования, контроль за его исполнением возложен на Администрацию президента РК.

Напомним, накануне на встрече с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и его первым заместителем Маратом Тажиным глава государства отметил, что последний из предложенных вариантов проекта казахского алфавита на латинской графике активно обсуждался в обществе и был поддержан.

"Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает", - сказал президент Казахстана.

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