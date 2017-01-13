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Назарбаев подписал указ об аттестации госслужащих корпуса "Б"12.01.2017
  • Фото: akorda.kz
Государство  20:47

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса "Б", сообщила пресс-служба Акорды.

В соответствии с указом, аттестация административных государственных служащих корпуса "Б" будет проведена в срок до 1 июля 2017 года, передает Kazakhstan Today.

Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами поручается обеспечить проведение аттестации административных государственных служащих корпуса "Б". Также им поручено проведение разъяснительной работы по вопросам порядка проведения аттестации административных государственных служащих корпуса "Б".

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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