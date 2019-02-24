Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку разобраться с перекредитованием несостоятельных бизнесменов, передает корреспондент агентства.

Как сообщил сегодня на расширенном заседании правительства глава Национального банка РК Данияр Акишев, за последние 10 лет кредиты банков в экономике выросли на 5,5 трлн тенге, или 70%.

"За это же время за счет ликвидации семи банков и оздоровления двух банков списано почти 5 трлн тенге. То есть заемщики кредиты, которые мы эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные", - заявил Акишев.

В ответ на это глава государства отметил, что в сложившейся ситуации виноваты сами банки и правительство, которые "плохо руководили и "давали деньги кому попало".

"Они перекредитовываются, рассчитаться не могут - им еще дают субсидии. Кто так работает в мире?" - подчеркнул президент.

По словам Акишева, большинство предприятий, не вернувших кредиты, продолжают функционировать. Особенно критичная ситуация в малом бизнесе, когда не имеющие собственного капитала предприниматели требуют новых дешевых кредитов.

Будем давать им кредиты или будем наводить порядок?.. Это должно быть уголовное дело, и возврат должен быть обеспечен всеми необходимыми возможностями государства. Каждый акционер идет и ворует из своего банка, а потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа", - заявил Нурсултан Назарбаев.

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