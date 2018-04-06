Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 апреля 2018
  • 04
  • :
  • 31
Новости регионов
12º Переменная облачность
днем 25º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

Назарбаев поручил переименовать ряд улиц Астаны05.04.2018
  • Фото: http://www.kazpravda.kz
Государство  18:23

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе совещания по вопросам развития Астаны дал поручение переименовать ряд улиц столицы, передает Kazakhstan Today.

"Запутывают людей дороги Астаны. Одна дорога, разные участки одной дороги - разные названия. Мухамедханова - Сарайшык - Кошкарбаева - это одна улица. Орынбор - Сыганак - Калдаякова - тоже одна улица. Кто так сделал? Почтальон запутается", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz.

При этом президент поинтересовался, какое отношению имеют люди, чьи имена присвоены улицам, к развитию столицы.

"Кайым Мухамедханов - основоположник Абаеведения", - начал объяснять заместитель акима Ермек Аманшаев.

В ответ на это президент дал указание именовать улицы только в честь деятелей, имеющих отношение к Астане.

"Абаеведение, еще какое-то "ведение", в честь всех них будете называть улицы Астаны? Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы снова менять улицы и путать людей, но наведите порядок", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства рекомендовал в крайнем случае присваивать улицам номера.
Просмотров: 4309
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
05.04.2018   20:51
Назарбаев: население Алматы до 2050 года достигнет 2,5 млн человек, Астаны - 2 млн человек
05.04.2018   19:58
Назарбаев поручил Исекешеву навести порядок с лифтами
05.04.2018   18:23
Фото: http://www.kazpravda.kz
Назарбаев поручил переименовать ряд улиц Астаны
05.04.2018   17:29
Назначен председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК
05.04.2018   17:24
Фото: azh
Ракишева назначена заместителем руководителя администрации президента РК
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today