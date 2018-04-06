Назарбаев поручил переименовать ряд улиц Астаны

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе совещания по вопросам развития Астаны дал поручение переименовать ряд улиц столицы, передает Kazakhstan Today.

"Запутывают людей дороги Астаны. Одна дорога, разные участки одной дороги - разные названия. Мухамедханова - Сарайшык - Кошкарбаева - это одна улица. Орынбор - Сыганак - Калдаякова - тоже одна улица. Кто так сделал? Почтальон запутается", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz

При этом президент поинтересовался, какое отношению имеют люди, чьи имена присвоены улицам, к развитию столицы.

"Кайым Мухамедханов - основоположник Абаеведения", - начал объяснять заместитель акима Ермек Аманшаев.

В ответ на это президент дал указание именовать улицы только в честь деятелей, имеющих отношение к Астане.

"Абаеведение, еще какое-то "ведение", в честь всех них будете называть улицы Астаны? Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы снова менять улицы и путать людей, но наведите порядок", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства рекомендовал в крайнем случае присваивать улицам номера.

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