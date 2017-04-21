Назарбаев поручил перестать строить в Астане жилье за счет государства

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Астане с участием президента проходит совещание по вопросам развития столицы и подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, передает корреспондент агентства.
Перед совещанием глава государства посетил строящиеся объекты выставки и отметил их высокую готовность.
"Готовность высокая, находится на завершающем этапе, ведутся работы по обустройству, по насыщению объектов. Достойная организация проведения выставки продемонстрирует еще раз мировому сообществу достижения независимого Казахстана", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Говоря о развитии Астаны, президент остановился на необходимости сноса ветхого жилья и садовых участков.
"Следует активизировать работу по сносу ветхого жилья по законным строениям и освоение имеющихся 15 тысяч садовых участков, которых не должно быть по генеральному плану развития города", - сказал глава государства.
По его словам, в преддверии выставки ЭКСПО-2017 необходимо навести порядок не только в центре города, но и на окраинах.
"Давайте работать глубже. Если надо, специально выделять средства, чтобы навести порядок. Именно сейчас есть возможность, под ЭКСПО, очиститься, сделать... Надо освободить центральные районы города от ветхих домостроений. Если для этого надо принять специальный закон в парламенте, давайте внесем. Потому что это столица, это интересы страны, в целом. И никто не должен спекулировать и зарабатывать в этих халупах деньги. Осваивать надо территории, где есть инфраструктура. Не нужно будет тянуть дорогостоящие трубы, инфраструктуру, осваивать какие-то дальние пустые площади, степи. Все туда лезут, все. Нужно запретить вообще строить на новых площадях, осваивать. Осваивайте внутри, а потом посмотрим, что надо делать", - сказал президент.
По его словам, не всем городам присуща плотность Астаны, поэтому прежде чем строить на пустых площадках, нужно освоить пригодные для застройки площадки внутри города.
"Не надо строить, не надо расширять. Чем больше строим, тем больше заселяется людей сюда. У нас такой задачи нет. Конечно, надо больше стараться, чтобы дальше строительство жилья шло за счет частных инвестиций и ГЧП. Не надо государству вкладывать. Нет, нет, не будем дальше вкладывать. Все. Есть частники, которые хотят построить, продать жилье - пусть строят. Поручаю акиму Астаны внести предложение по компактной застройке столицы, потому что мы ежегодно строим все больше и больше жилья", - сказал Назарбаев.
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