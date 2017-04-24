Назарбаев поручил повысить доходы в бюджет и снизить государственные расходы

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Назарбаев поручил повысить доходы в бюджет и снизить государственные расходы24.04.2017
Государство  18:24

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром финансов Бахытом Султановым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства была представлена информация о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.


"Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность деятельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции", - сказал президент Казахстана.


Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов, Министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.

"Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд", - поручил Нурсултан Назарбаев.

Б.Султанов также доложил главе государства о предпринимаемых ведомством шагах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.
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