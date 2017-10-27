Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня провел встречу с руководителем Администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и его первым заместителем Маратом Тажиным. В ходе встречи обсуждались вопросы перехода казахского языка на латиницу, передает Kazakhstan Today.

Как отметил глава государства, последний из предложенных вариантов проекта казахского алфавита на латинской графике активно обсуждался в обществе и был поддержан, сообщает пресс-служба Акорды.

"Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодёжью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул важность поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.

Главе государства также было доложено о результатах деятельности рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, информирует пресс-служба.

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