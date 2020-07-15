Назарбаев поручил выделить средства на строительство медицинских центров в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, передает Kazakhstan Today.



В ходе встречи Елбасы подчеркнул, что текущий экономический кризис отразился практически на всех компаниях фонда.



Согласно информации Есимова, группа компаний фонда не допустила сокращения персонала, все предприятия продолжают работать. Кроме того, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" доложил о проводимой работе по поддержке отечественной системы здравоохранения.



Первый Президент Казахстана подчеркнул необходимость расширения участия АО "ФНБ "Самрук-Казына" в процессе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.



"В качестве председателя Совета по управлению фондом поручаю выделить средства из внутренних резервов "Самрук-Казына" на строительство двух медицинских центров в крупных мегаполисах - городах Нур-Султан и Алматы. Эти медицинские центры будут предназначены для консолидации научно-исследовательского потенциала. Это позволит обезопасить будущие поколения казахстанцев от возможных угроз. Уверен, что правительство и акимы поддержат данную инициативу", - сказал Нурсултан Назарбаев.



В завершение Первый Президент Казахстана еще раз выразил соболезнования семьям погибших от коронавирусной инфекции и призвал казахстанцев строго соблюдать все необходимые меры безопасности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства