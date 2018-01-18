Назарбаев посетил концерт театра "Астана Балет" в Нью-Йорке

Нью-Йорк. 18 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил концерт "Казахстан Астана Балет Гала" в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.
Глава государства посетил концерт театра "Астана Балет" в Линкольн Центре. Театр "Астана Балет" представил программу "Казахстан Астана Балет Гала" в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире", сообщили в пресс-службе Акорды.
В программу включены хореографические миниатюры "Арулар", "Ак кыз", "Асемконыр", классическая редакция адажио из балета "Щелкунчик" и другие постановки.
Напомним, официальный визит президента Казахстана в США начался 16 января.
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