Назарбаев посетил концерт театра "Астана Балет" в Нью-Йорке

Нью-Йорк. 18 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил концерт "Казахстан Астана Балет Гала" в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.

Глава государства посетил концерт театра "Астана Балет" в Линкольн Центре. Театр "Астана Балет" представил программу "Казахстан Астана Балет Гала" в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире", сообщили в пресс-службе Акорды.

В программу включены хореографические миниатюры "Арулар", "Ак кыз", "Асемконыр", классическая редакция адажио из балета "Щелкунчик" и другие постановки.

Напомним, официальный визит президента Казахстана в США начался 16 января.

Просмотров: 6011