Назарбаев посетил малую родину в Алматинской области (ВИДЕО)

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Шамалган, где встретился с жителями села и со своими соратниками, передает Kazakhstan Today.

Встреча прошла перед историко-культурным центром "Атамекен". Там собралось больше трех тысяч местных жителей, сообщает "Хабар 24".

Первый Президент отметил, что с этим селом его связывают только самые тёплые воспоминания. Так как там прошло детство Нурсултана Назарбаева. В Шамалгане до сих пор располагается школа, куда будущий президент пошл в первый класс. Сейчас в селе проживает около 20 тысяч человек.

Все мои предки жили здесь, у подножья Алатау. Все родственники здесь. Когда ты в зрелом возрасте приезжаешь в свой родной аул, то вспоминаешь молодость. Сколько трудностей мы прошли, чтобы поставить страну на ноги. Когда я уставал, вспоминал, как мы с отцом ходили по Шамалгану. Усталость проходила. У человека есть родные края. Это его первая Родина. Через эту малую Родину он вырастет патриотом, полюбив Большую Родину. Я объехал 170 стран. Встречался с 200 президентами. Это все во благо нашей страны. День и ночь работал не покладая рук. Особенно в годы Независимости, чтобы прославить Казахстан всему миру. Благодаря этому сейчас Казахстан узнают все. Нет той земли, куда бы не ездили казахи. Нет курорта, где еще казахи не отдыхали. Наша молодежь учится в разных странах мира. Построили столицу. Этот город сейчас узнает весь мир. У Казахстана какая красивая столица, такой и страну узнает весь мир", - сказал Нурсултан Назарбаев.





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