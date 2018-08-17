Назарбаев посетил предприятие по производству рафинированного масла в Северо-Казахстанской области

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Назарбаев посетил предприятие по производству рафинированного масла в Северо-Казахстанской области17.08.2018
Государство  16:21

Петропавловск. 17 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО "Тайынша Май" в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области. Глава государства осмотрел цеха предприятия и ознакомился с технологическим процессом переработки масличных культур и производства рафинированного масла, передает Kazakhstan Today.

"Ваши инвестиции впервые привлекаются в перерабатывающее производство, и это является важным вкладом в аграрный комплекс Казахстана. Вся производимая здесь продукция идет на внешний рынок, что способствует увеличению объемов экспорта страны, созданию рабочих мест и получению прибыли. Все это очень важно", - сказал президент Казахстана.

После завершения осмотра предприятия аким области Кумар Аксакалов доложил об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие 2018 года.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Северо-Казахстанская область, сельскохозяйственные угодья которой имеют самое высокое качество почвы в стране, традиционно специализируется в аграрной сфере, и подчеркнул, что четверть производства казахстанского зерна приходится на этот регион.

"Потенциал сельского хозяйства здесь используется еще не на должном уровне. При этом земледельцы области, безусловно, являются специалистами высокого уровня в земледелии и производстве зерна. Вместе с тем, нужно заниматься развитием отрасли животноводства", - заключил глава государства.

Руководитель региона проинформировал о ходе подготовки к проведению XV межрегионального казахстанско-российского форума.

Президент Казахстана дал ряд поручений по расширению аграрного потенциала области путем внедрения научных достижений и цифровизации в сельское хозяйство, а также по активизации приграничного сотрудничества, дальнейшему развитию промышленного производства и туристической отрасли, повышению инвестиционной и деловой привлекательности региона, сообщила пресс-служба Акорды.

"Пять социальных инициатив" должны способствовать решению этих вопросов. Необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах", - поручил Нурсултан Назарбаев.

ТОО "Тайынша Май" является одним из самых крупных предприятий сельскохозяйственного кластера региона. Завод оснащен современным оборудованием европейского производства и способен перерабатывать до 1000 тонн сырья в сутки. На предприятии работают 46 человек.
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