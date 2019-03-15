Назарбаев поздравил Болсонару с избранием на пост президента Бразилии

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Болсонару с избранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия, сообщила пресс-служба Акорды.
Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Бразилией будет и впредь развиваться на благо светлого будущего наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на ответственной должности, а дружественному народу Бразилии мира и процветания", - говорится в телеграмме.
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