Назарбаев поздравил Болсонару с избранием на пост президента Бразилии

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Жаиру Мессиасу Болсонару в связи с избранием на пост президента Бразилии, передает Kazakhstan Today.





Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Болсонару с избранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия, сообщила пресс-служба Акорды.





Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Бразилией будет и впредь развиваться на благо светлого будущего наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на ответственной должности, а дружественному народу Бразилии мира и процветания", - говорится в телеграмме.





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