Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

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Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт15.06.2018
Государство  08:31

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником Ораза айт, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт! Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия", - говорится в поздравлении главы государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. "Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии", - отметил президент Казахстана.

Он также напомнил, что в эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся.

"Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа. В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!" - пожелал глава государства.
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