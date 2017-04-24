Назарбаев предложил ЕАБР софинансировать общие инфраструктурные и аграрные проекты стран ЕАЭС

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Назарбаев предложил ЕАБР софинансировать общие инфраструктурные и аграрные проекты стран ЕАЭС24.04.2017
Государство  14:49

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым представил информацию о деятельности банка, а также перспективах и приоритетах его дальнейшего развития, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, Нурсултан Назарбаев, отметив цель создания и задачи, стоящие на сегодняшний день перед ЕАБР, подчеркнул важность финансирования интеграционных проектов, передает Kazakhstan Today.

"Основными учредителями банка являются Казахстан и Россия. Банк создавался в интересах Евразийского экономического союза. Выбранное направление работы правильное. Предлагаю рассмотреть возможность в условиях Казахстана, выдавать больше кредитов в тенге", - сказал президент Казахстана.

Глава государства также предложил рассмотреть вопрос выдачи кредитов под проекты на условиях софинансирования, инициированные странами-членами ЕАЭС.

"Банк мог бы софинансировать общие транзитно-инфраструктурные, водные, аграрные проекты. Проекты, которые будут работать для всех стран-участниц. Это в первую очередь зависит от работы Евразийской экономической комиссии, которая должна предлагать подобные проекты", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Панкин доложил президенту Казахстану о ходе заключения договоров по новым проектам, а также о состоянии кредитного портфеля банка, существенно выросшего по итогам года.
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