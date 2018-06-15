Назарбаев предложил организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России

Казань. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Татарстан посетил Казанский федеральный университет, где встретился с профессорско-преподавательским составом, а также побеседовал со студентами из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе посещения высшего учебного заведения главе государства было присвоено звание Почетного доктора наук Казанского федерального университета, сообщили в пресс-службе Акорды.

По информации пресс-службы, во время встречи со студентами президент Казахстана пожелал молодым соотечественникам успехов и достижений в учебе.

Выступая перед коллективом вуза, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости укрепления дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией, подчеркнув важную роль молодежи в этом деле. В этой связи глава государства предложил организовать ряд мероприятий, направленных на активное вовлечение молодого поколения двух стран в процесс дальнейшего развития сотрудничества Астаны и Москвы.

"Предлагаю организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России. Это позволит молодежи обмениваться своими идеями и выработать конкретные предложения по самым актуальным вопросам развития наших государств. Также необходимо задать новый импульс культурному обмену и активизировать проведение ежегодных конкурсов молодых исполнителей, художников, музыкантов с целью поддержки талантливой и творческой молодежи наших стран", - сказал глава государства.

При этом президент Казахстана также отметил необходимость укрепления сотрудничества в сфере спорта.

"Актуальными являются контакты между нашими молодыми спортсменами. Думаю, что студенчество поддержит проведение на регулярной основе турниров среди молодежи двух стран", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Между тем, обращаясь к коллективу одного из ведущих учебных заведений России, глава государства отметил богатую академическую и научную базу, а также практические достижения университета в области инноваций.

"Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете активно обучались представители казахской интеллигенции. Отрадно, что тесная историческая связь учебного заведения с Казахстаном сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам получают знания свыше 500 казахстанских студентов", - сказал президент Казахстана.

Глава государства также подчеркнул, что за 25 лет дипломатических отношений Казахстана и России двустороннее политическое и экономическое сотрудничество приобрело образцовый характер.

Нурсултан Назарбаев назвал взаимоотношения между Казахстаном и Татарстаном важным составляющим элементом стратегического партнерства Астаны и Москвы.

"В Казахстане по-особенному относятся к братскому Татарстану, что обусловлено нашими едиными историческими корнями, близостью языков, обычаев и традиций. Исторические узы дружбы между нашими народами стали прочной основой для сотрудничества Казахстана и Татарстана и на современном этапе", - подчеркнул глава государства.

Также, по информации пресс-службы, президент Казахстана остановился на проектах, осуществляемых совместно с Республикой Татарстан.

"Мы вместе реализуем различные инвестиционные проекты в области машиностроения, нефтехимии, военно-технического и транспортно-логистического сотрудничества. Наши столицы, Астана и Казань, являются городами-побратимами, Алматы и Казань - городами-партнерами", - сказал глава государства.

Кроме того, в ходе выступления Нурсултан Назарбаев отметил, что на сегодня в Казахстане создано 20 интеллектуальных школ, ориентированных на обучение детей естественно-математическим дисциплинам в соответствии с требованиями международных программ.

"С учетом запросов индустриально-инновационного развития модернизируется структура и содержание технического и профессионального образования. Самым крупным и значимым проектом в сфере высшего образования страны стало создание в Казахстане вуза мирового уровня - "Назарбаев Университет". Это первый университет Казахстана, работающий в соответствии с международными стандартами, принципами самостоятельности и академической свободы", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также рассказал о результатах программы "Болашак", благодаря которой казахстанцы имеют возможность обучаться в лучших университетах мира.

В заключение глава государства выразил уверенность, что добрые традиции казахстанско-татарстанской дружбы и взаимопонимания и впредь будут углубляться и крепнуть на благо народов.

По завершении церемонии вручения почетного звания президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей Казанского федерального университета.

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