Назарбаев предложил правительству Казахстана уйти в отставку

Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда", - говорится в заявлении.
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