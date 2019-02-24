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Назарбаев предложил правительству Казахстана уйти в отставку

21.02.2019, 18:45 12259
Назарбаев предложил правительству Казахстана уйти в отставку
Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление, в котором предложил правительству уйти в отставку, передает Kazakhstan Today.
 

Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда", - говорится в заявлении.

 

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