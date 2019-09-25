Назарбаев предложил составить список международных террористических ОПГ

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, заявил, что третья мировая война в случае ее наступления может стать последней для цивилизации, передает Kazakhstan Today.

Сегодня планета оказалась снова у опасной черты. Если произойдет третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для нашей цивилизации. Давно сформировался сильный запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха и с верой в завтрашний день, будущее наших детей и внуков. В этих условиях все жители Земли должны более активно подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете", - сказал Нурсултан Назарбаев, пишет 24.kz .

Елбасы отметил, что на недавних форумах АСЕМ и "Один пояс, один путь" он предложил начать диалог между Россией, Китаем, США и Европейскими союзом, от которых зависит мир на Земле. "Уверен, что главы этих стран осознают свою особую ответственность за будущее человечества, за международную стабильность и безопасность. Политические лидеры "четверки" должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете. Это можно пройти только путём диалоговых переговоров", - добавил Елбасы.

Он отметил, что большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов и что важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических экстремистских организованных международных преступных группировок.

Также видится актуальной работа по разработке правовой базы при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху - эру искусственного интеллекта. Следует поставить законодательный заслон для продажи наркотиков через Интернет с использованием электронных и криптокошельков. Одновременно нужно не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, исключая из диалога те или иные государства. Согласитесь, что это контрпродуктивно", - резюмировал Елбасы.

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