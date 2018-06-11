Назарбаев примет участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в Москве

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Назарбаев примет участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в Москве11.06.2018
Государство  09:07

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поедет на открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится в Москве 14 июня, передает Kazakhstan Today со ссылкой на официальные СМИ.

"...Российского президента нам нужно всем поддержать, чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков - это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое", - сказал президент Казахстана на встрече с журналистами по итогам визита в КНР.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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