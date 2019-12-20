Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев примет участие в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает Kazakhstan Today.

"На мое имя поступают вопросы об участии главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

По его информации, согласно сложившейся практике, глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. "Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит президенту", - отметил он.

20 декабря Касым-Жомарт Кемелевич планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.

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