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Назарбаев примет участие в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

19.12.2019, 19:29 4753
Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев примет участие в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает Kazakhstan Today.
 
"На мое имя поступают вопросы об участии главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. 
 
По его информации, согласно сложившейся практике, глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. "Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит президенту", - отметил он.
 
20 декабря Касым-Жомарт Кемелевич планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.
 

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