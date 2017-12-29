Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в новогоднем столичном благотворительном бале, передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия глава государства отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее, сообщила пресс-служба Акорды.

"Уходящий год запомнится нам яркими и масштабными событиями. Зимняя Универсиада и международная выставка "ЭКСПО-2017" подарили настоящий праздник спорта и технологий казахстанцам и зарубежным гостям. Мы на высоком уровне провели саммит Организации исламского сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах продвижения мирных инициатив нашей страны в Совете Безопасности ООН и перспективах предстоящего в будущем году председательства Казахстана в этом международном органе.

"Это исключительное доверие молодому государству, которое оказали около двухсот стран мира. В следующем году в Казахстане пройдут Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и много других значимых мероприятий, свидетелями которых вы станете. Все эти победы - это результат усилий и упорного труда каждого из нас. Важно, чтобы каждый наш гражданин чувствовал сопричастность к успехам Казахстана", - сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам здоровья, радости и счастья.

"Пусть наши дома наполнятся светом добра и теплом благополучия, - сказал Президент Казахстана".

Как отметили в пресс-службе, все вырученные средства с новогоднего бала будут направлены на благотворительные цели.

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