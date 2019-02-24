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Назарбаев принял молодых спортсменов - призёров международных соревнований

15.02.2019, 14:47 42796
Назарбаев принял молодых спортсменов - призёров международных соревнований
Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с победителями и призерами международных спортивных соревнований, передает Kazakhstan Today.
 
Во встрече приняли участие президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, боксер-профессионал Садриддин Ахмедов, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства особо отметил заслуги и вклад молодых мастеров в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.
 

Я с большим удовольствием встречаюсь с вами. Этот год объявлен в нашей стране Годом молодежи. А спорт - это в основном дело молодых. Государство уделяет пристальное внимание развитию этой сферы. Глядя на вас, молодежь приобщается к спорту и здоровому образу жизни. ваши достижения способствуют укреплению престижа государства", - сказал президент Казахстана.

 
В свою очередь молодые мастера спорта поделились своими впечатлениями от выступлений на международных состязаниях и рассказали о планах на будущее.
 

Я всегда призываю казахстанскую молодежь заниматься спортом. Во всех областях создана современная спортивная инфраструктура: построены стадионы, возведены крытые комплексы. Ведь спорт - это залог здоровья и долголетия", - сказал Нурсултан Назарбаев.

 
Глава государства указал на перспективы дальнейшего профессионального роста молодых спортсменов.
 

Я вижу, что все у вас еще впереди. Завоевать медаль на всемирном соревновании не так просто. Хочу, чтобы молодежь равнялась на вас, росла здоровой и крепкой", - сказал он.

 
В завершение Нурсултан Назарбаев призвал атлетов не останавливаться на достигнутом и добиваться новых успехов. 
 
В ходе встречи молодым спортсменам были вручены памятные подарки от имени президента Казахстана.
 

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